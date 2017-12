Pontos de alagamento da segunda não são considerados de risco

O temporal que atingiu a capital paulista no fim da tarde de segunda-feira, 26, provocou 52 pontos de alagamento. Destes, apenas um consta da lista dos 30 pontos que geralmente alagam, segundo levantamento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. Veja também: Vídeo: temporal alaga ruas no Ipiranga Imagem mostra os 30 pontos críticos de alagamento na capital paulista. Arte: estadao.com.br De acordo com o órgão, o único ponto que alagou segunda-feira e consta da lista da CGE foi registrado na Avenida Abraão de Morais, sentido Santos, junto à Avenida Bosque da Saúde, no Ipiranga, zona sudeste da cidade. O estudo aponta a zona oeste da cidade como a região que mais alaga durante as chuvas, com sete pontos recorrentes. Em segundo lugar vem a zona sul, onde normalmente seis pontos alagam. Em terceiro no ranking, vêm as zonas leste e norte, que empatam com cinco pontos de alagamento. Na região central, geralmente são contabilizados quatro pontos. Em último lugar vem a região sudeste, que normalmente tem três pontos de alagamento. Na segunda, o temporal causou oito alagamentos intransitáveis na cidade, que também não estão na lista do órgão: Avenida Teresa Cristina, nos dois sentidos, perto da Rua Tabor; Avenida das Juntas Provisórias, em ambos os sentidos, próximo à Rua Dois de Julho; Avenida das Juntas Provisórias, nos dois sentidos, na altura da Rua Dom Lucas Obes; Rua Brigadeiro Jordão, sentido único, perto da Rua Mil Oitocentos e Vinte e Dois. Os motoristas também ficaram impedidos de trafegar pela Avenida Ibirapuera, sentido bairro, na altura da Avenida Brasil; na Avenida 23 de Maio, em ambos os sentidos, junto ao Viaduto General Euclides de Figueiredo; na Praça Juca Mulato, sentido bairro, perto da Avenida Professor Ascendino Reis; e pela Avenida Rubem Berta, sentido Santana, junto ao Viaduto Onze de Junho.