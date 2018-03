Pontos de alagamento ainda bloqueiam faixas da Marginal do Tietê

SÃO PAULO - A capital paulista registra seis pontos de alagamento na manhã desta quarta-feira, 12. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), da Prefeitura, às 8h30 havia cinco alagamentos, sendo um intransitável.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas faixas da esquerda da pista central da Marginal do Tietê estão interditadas, na altura da Ponte das Bandeiras, sentido Rodovia Castelo Branco, por causa do acúmulo de água. Outro alagamento impede o trânsito na faixa da direita da via, próximo da Ponte Jânio Quadros, na pista local, também no sentido Castelo.

No mesmo horário, a capital registrava seis quilômetros de lentidão. O Túnel Ayrton Senna I concentra 1,7 km da morosidade total, com tráfego carregado da Avenida Vinte e Três de Maio até a Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade.

Fernão Dias. A Rodovia Fernão Dias tem as faixas 2, 3 e o acostamento bloqueados entre o km 76 e o km 78,5, na região de São Paulo, sentido capital, devido a quedas de barreiras. O tráfego segue pela faixa 1 e os usuários encontram 2 km de lentidão. Equipes da concessionária Autopista realizam a limpeza da pista.

Na pista sentido Belo Horizonte, a faixa 2 está bloqueada entre o km 52,8 e o km 52,2, na região entre Mairiporã e Atibaia, devido a uma erosão no acostamento. O tráfego flui pela faixa 1.