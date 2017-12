Ponto de encontro dos músicos de São Paulo

Guitarrista da banda Hurtmold, o paulistano Mário Cappi demorou até achar o lugar ideal para ensaiar com o grupo. Andando pelo bairro de Pinheiros, na zona oeste, encontrou sua segunda casa: o Estúdio El Rocha, na Rua Simão Álvares. "Não é só um estúdio, é um ponto de encontro do pessoal da música em São Paulo. Várias bandas amigas ensaiam por aqui."

Agora com um projeto solo de rock experimental, o MDM, Mário passa cada vez mais tempo no estúdio tomando o café expresso do seu Cláudio, o proprietário. "Ele já virou amigo. Quando quero comprar um instrumento novo, ligo para ele dar palpite."

Em dias de festa, os músicos do El Rocha "fecham" a rua. "A gente comemora Natal, faz ceia, organiza campeonato de futebol na rua. É um clima "lá em casa" mesmo."