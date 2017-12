Pontífice começa reforma com limpeza administrativa

O papa já confessou que terá de reduzir o poder da Cúria - famílias, religiosos e indivíduos que hoje são mordomos de luxo e funcionários da Santa Sé. Para o papa, esses "generais de exércitos derrotados" pesam na conta e na credibilidade da Igreja.

Francisco contratou consultorias para limpar a administração. E também já reduz o número de funcionários. Um cardeal percorre os corredores perguntando aos chefes das repartições: "Quantos seu departamento poderia demitir?"

Na reforma, o próprio papa tem tomado a liderança, sem deixar que o assunto seja delegado a outras pessoas. "Ele quer dar o exemplo", disse o cardeal Rino Fisichella.

Banco. O Itamaraty reduziu sua conta no Banco do Vaticano e transferiu as movimentações para o Banco do Brasil. A Embaixada do Brasil na Santa Sé mantém na instituição da Igreja o depósito mínimo de 100.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A medida foi tomada em preparação às mudanças planejadas pelo papa, que quer que a instituição limite seu papel para financiar obras religiosas. As ações já começam a ter impacto. Em 2011, eram 21 mil correntistas. Hoje, são 18,9 mil. / J.C.