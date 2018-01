Pontes da Marginal do Tietê vão sofrer mais interdições

A partir de quarta-feira, a Ponte da Casa Verde, que liga a zona norte de São Paulo ao centro da cidade, terá todas as faixas no sentido bairro interditadas para obras. As outras três faixas que seguem para o centro deverão ser utilizadas nos dois sentidos, com pista reversível.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Blog: acompanhe a situação do trânsito na cidade

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) implantará faixas reversíveis de acordo com a intensidade do tráfego, priorizando os horários de pico. Os bloqueios são para a obra de ampliação da Marginal do Tietê, prevista para ser concluída em março de próximo ano.

As alças de acesso à Ponte da Casa Verde, que foram liberadas na última semana como alternativa à interdição das alças da Ponte das Bandeiras, também devem voltar a ser bloqueadas para minimizar o congestionamento na Marginal.

Desde o início do mês, a interdição valia para metade da primeira faixa à direita e metade da central, com duas faixas provisórias em operação. Os bloqueios sofrerão nova alteração em 28 de dezembro. Os caminhos alternativos para atravessar a Marginal estão em sinalizações colocadas pela CET próximo às pontes.

As interdições na Ponte do Limão também sofrem alterações na quarta-feira. A circulação de veículos será impedida na faixa da esquerda no sentido bairro e na faixa da esquerda no sentido centro. Os motoristas, segundo a CET, terão livre outras três faixas em cada sentido - embora até ontem apenas duas pistas estivessem liberadas.