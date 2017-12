Ponte Orca V.Madalena-Barra Funda funciona até esta 6ª

Esta sexta-feira, 9, será o último dia de funcionamento da Porte Orca entre as estações Vila Madalena (Linha 2-Verde) e Barra Funda (Linha 3-Vermelha) do Metrô de São Paulo. A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) vai cancelar uma das três linhas feitas pelo serviço de micro-ônibus por causa da baixa demanda, segundo a Secretaria do Estado dos Transportes Metropolitanos.

Para utilizar o serviço, as pessoas precisam estar no sistema do Metrô ou da CPTM e na saída pegam uma senha que serve como passagem nos micro-ônibus. A Ponte Orca, atualmente, faz a ligação em três pontos da cidade: entre as estações Alto do Ipiranga (Linha 2-Verde/Metrô) e Tamanduateí (Linha 10-Turquesa/CPTM), Cidade Universitária (Linha 9-Esmeralda/CPTM) e Vila Madalena (Linha 2-Verde/Metrô) e entre as estações Barra Funda e Vila Madalena.

Confira as opções para fazer a viagem através de ônibus municipais ou pelo próprio Metrô:

METRÔ - o passageiro deve seguir Barra Funda até a Estação Sé, ir até a Estação Paraíso (Linha 1-Azul) e pegar um trem para a Vila Madalena, e vice-versa para o caminho contrário.

ÔNIBUS - entre as estações Vila Madalena e Palmeiras-Barra Funda há três linhas municipais de ônibus: 828P/10 Lapa - Metrô Barra Funda, 177X/10 Jd. Pery Alto - Metrô Vila Madalena e 177C/10 Jd. Brasil - Vila Madalena.