Ponte Orca da Cidade Universitária acaba hoje Com a ampliação do funcionamento da Linha 4-Amarela da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), das 4h40 à meia-noite, a Ponte Orca que liga as Estações Cidade Universitária da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e Vila Madalena do Metrô será totalmente desativada. A ampliação do serviço metroviário ocorre na segunda-feira, quando a Linha 4 passa a funcionar das 4h40 à meia-noite.