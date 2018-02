Ponte estaiada será inaugurada incompleta A Ponte Estaiada da Marginal do Tietê, que vem sendo construída há mais de um ano e meio na frente do Anhembi, na zona norte de São Paulo, será inaugurada incompleta. A liberação da estrutura ao tráfego no trecho entre a Avenida do Estado e a Marginal deve acontecer até o fim do mês, mas a sua ligação com o Bom Retiro, na região central, prevista no projeto executivo, não tem data para sair do papel. O trecho inicial dessa alça já foi feito, mas, por segurança, ficará bloqueado com concreto.