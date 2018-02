Ponte Estaiada da Marginal do Tietê é adiada para julho Quem pretendia estrear hoje a Ponte Estaiada da Marginal do Tietê terá de esperar até a segunda quinzena de julho. A Dersa planejava liberar o tráfego na via na frente do sambódromo do Anhembi, mas adiou o prazo sem definir um dia preciso.