Ponte dos Remédios será interditada hoje A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar a Ponte dos Remédios, sentido Ceagesp, hoje, das 7h às 12h, para vistoria técnica que será realizada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). A ponte ficou interditada por seis meses no ano passado após queda de parte de calçada. A pista sentido Osasco terá faixa reversível para os motoristas que seguem em direção à Ceagesp. Como alternativa, o usuário poderá utilizar as Pontes Attilio Fontana ou do Piqueri.