Ponte do Limão terá novos bloqueios a partir de hoje

A Ponte do Limão, na zona norte da capital, terá nova alteração na circulação e bloqueios parciais de faixas e acessos a partir das 23 horas desta terça-feira, 17, por conta do avanço das obras de construção da pista central da Marginal do Tietê.

Nesta segunda etapa de obras haverá interdição ao tráfego das faixas da esquerda (junto ao canteiro central) de cada sentido da Ponte do Limão até o dia 4 de dezembro.

Neste período, o tráfego de veículos será feito em quatro faixas de rolamento (sendo duas por sentido), com a possibilidade de implantação diária de faixas reversíveis de tráfego nos horários de pico, de acordo com as necessidades operacionais e o volume de veículos.

A alça de acesso da Marginal do Tietê (sentido Castello Branco) à Ponte do Limão permanecerá bloqueada. Como alternativa ao sentido Centro, os motoristas deverão utilizar a Rua José Amato, Rua Samaritá e Avenida Ordem e Progresso.