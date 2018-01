Ponte do Limão será interditada neste domingo

onte do Limão e algumas vias em seu entorno serão interditadas neste domingo, 10, das 5 às 14 horas, para realização de obras de recuperação da infraestrutura.

As vias interditadas serão a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, sob a Ponte do Limão. O tráfego será desviado para a pista local a 400 metros antes da ponte.

Também serão interditadas a alça de subida, junto à Marginal do Tietê, para acesso à ponte no sentido Barra Funda e a Avenida Ordem e Progresso, sentido Barra Funda, junto à ponte, sendo o tráfego desviado para uma faixa da pista contrária (no contra- fluxo).

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda que, se possível, os motoristas utilizem caminhos alternativos. Para informações de trânsito, ligue 1188.