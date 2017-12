Ponte desaba totalmente e abre cratera no centro de Santo André

Uma ponte desabou totalmente, atingida pelo forte temporal da madrugada desta sexta-feira, 7, no centro do município de Santo André, na Região Metropolitana de São Paulo. Ao cair sobre o asfalto, a estrutura abriu uma cratera no cruzamento entre as avenidas dos Estados e Antônio Cardoso.

Em vídeo publicado no Facebook, na tarde desta sexta-feira, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), lamentou a queda total da ponte durante obra realizada mais cedo. Ninguém ficou ferido. Segundo ele, ainda não há prazo para a construção de uma nova estrutura. A circulação de carros e ônibus está sendo desviada nas proximidades.

Não há previsão para o desbloqueio do trânsito no local, por onde passam linhas metropolitanas de ônibus e trólebus. A empresa Metra, que administra o sistema, informou que suspendeu a circulação das linhas 284 e 487, que ligam cidades do ABC.

A ponte já havia sido interditada devido a problemas estruturais, segundo os bombeiros. Não houve registro de feridos pela queda da estrutura.