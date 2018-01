Ponte das Bandeiras será interditada nesta sexta em SP

O sentido centro da Ponte das Bandeiras, na zona norte de São Paulo, será interditado nesta sexta-feira, 6, a partir das 22 horas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O bloqueio faz parte das obras de construção da nova pista da Marginal Tietê.

O tráfego ficará proibido até as 5 horas de segunda-feira. Nesse período, os veículos deverão circular em sentido duplo de direção na pista sentido bairro. Para oferecer mais uma alternativa de transposição ao Rio Tietê, as alças de acesso à Ponte da Casa Verde serão liberadas ao tráfego nesse período.

As alças de acesso das pistas da Marginal Tietê para a Ponte das Bandeiras também serão interditadas. Como alternativa, os motoristas deverão utilizar as ruas Massinet Sorcinelli e Marechal Leitão de Carvalho, no sentido Centro, e a Ponte Cruzeiro do Sul, no sentido do Bairro.