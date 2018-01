Ponte da Freguesia do Ó tem nova interdição a partir das 23h

A partir das 23h desta quinta-feira, 5, a Ponte da Freguesia do Ó sofrerá nova alteração na circulação e bloqueios parciais de faixas e acessos para possibilitar o avanço das obras de construção da pista central da Marginal Tietê. Nesta segunda etapa de obras haverá bloqueio de uma faixa junto ao canteiro central nos dois sentidos da Ponte da Freguesia, até o dia 21.

Neste período, o tráfego de veículos será feito em quatro faixas - duas em cada sentido -, com a possibilidade de implantação diária de faixas reversíveis de tráfego nos horários de pico, de acordo com as necessidades operacionais e volume de veículos.

As alças de acesso da Marginal Tietê à Ponte da Freguesia do Ó, tanto no sentido Ayrton Senna como no sentido Castello Branco, permanecerão bloqueadas. Como alternativa ao sentido Centro, os motoristas deverão utilizar as avenidas Santa Maria, Nossa Senhora do Ó e Inajar de Souza. Para acessar o sentido Bairro, o desvio é feito pelas Rua Padre Penteado de Oliveira, Rua Capitão Francisco Nogueira e Av. Comendador Martinelli.

Os agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) permanecerão diretamente envolvidos na operacionalização dos bloqueios, de modo a garantir a melhor acessibilidade e fluidez possível na Ponte da Freguesia e nas vias do entorno. Foram implantadas placas e faixas para informar e orientar os motoristas sobre as obras, que estão sendo executadas pela Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A.

Desde o dia 19 de outubro as pontes da Freguesia do Ó, da Casa Verde e da Vila Maria também passam por alterações de tráfego e bloqueios parciais de pistas para a ampliação da Marginal do Tietê. Em 1º de novembro foram iniciadas as obras na Ponte do Limão.

Está previsto para o dia 7 de novembro novas intervenções, desta vez na Ponte das Bandeiras. As cinco pontes sobre o Rio Tietê ficarão em obras até o dia 8 de fevereiro de 2010.

CAMINHOS ALTERNATIVOS

Norte-Sul: Av. Nossa Senhora do Ó, Rua Nelson Francisco, Rua Manuel Pinto de Carvalho, Rua Domingos Marchetti, Ponte Júlio de Mesquita Neto, Av. Nicolas Boer, Praça José Vieira de Carvalho Mesquita e Av. Marquês de São Vicente.

Sul-Norte: Av. Marquês de São Vicente, Praça José Vieira de Carvalho, Av. Nicolas Boer, Ponte Júlio de Mesquita Neto, Rua Domingos Marchetti, Rua Maestro Gabriel Migliori, Av. Nossa Senhora do Ó, Rua Bartolomeu do Canto e Av. Inajar de Souza.