Ponte da Freguesia do Ó será liberada às 15 horas desta sexta

A Ponte da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, será liberada ao tráfego na tarde desta sexta-feira, 15, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A ponte será liberada a partir das 15 horas, voltando a operar com três faixas de rolamento em cada sentido de direção. As alças de acesso da Marginal do Tietê à ponte também serão liberadas.

As obras de prolongamento da Ponte da Freguesia do Ó foram iniciadas em 19 de outubro de 2009 pela Desenvolvimento Rodoviário (Dersa), responsável pela implantação da nova pista central da Marginal do Tietê.

Segundo a CET, após a conclusão das obras na via, haverá um aumento médio de 35% na velocidade dos veículos na Marginal do Tietê, com nível médio de saturação da via de 80%, proporcionando uma situação confortável para todos os usuários, além de redução da lentidão em toda a cidade de 12% no pico da manhã e 10% no pico da tarde.