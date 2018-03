Ponte cai e isola bairro na Serra da Bocaina Cerca de cem pessoas ficaram isoladas durante todo o fim de semana no alto da Serra da Bocaina, em Bananal, a 330 quilômetros de São Paulo, depois que o único acesso à região, que fica perto da divisa com o Estado do Rio, foi destruído no sábado. Entre as pessoas isoladas estavam turistas em uma pousada e moradores do bairro.