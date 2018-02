'PONHA CADEADO NA JANELA', DIZ LADRÃO

Depois de invadir uma casa e furtar dois envelopes com dinheiro, o ladrão se arrependeu e, além de devolver a maior parte da importância levada, deixou uma carta com pedido de desculpas. O caso, divulgado ontem pela Polícia Civil, aconteceu em Tatuí, a 142 km de São Paulo. O criminoso, que ainda não foi identificado, invadiu a casa da vítima, um serralheiro, quando não havia ninguém no local. Com uma chave de fenda, ele abriu o quarto e pegou dois envelopes com R$ 400.

De acordo com o proprietário, ele tinha separado o dinheiro para pagar contas. Três dias depois do furto, o dono da casa se surpreendeu ao encontrar um dos envelopes sob a porta da residência. Além de R$ 250, parte do dinheiro furtado, ele deixou uma carta escrita à mão se justificando e pedindo desculpas ao morador. Disse que tinha feito o furto num momento de desespero, pois estava desempregado.

"Te roubei, mas estou devolvendo o dinheiro, pois sou evangélico e conheço as leis de Deus." Ele conta como praticou o furto e pede "1.000 perdões". No final, dá um conselho à vítima: "Coloque cadeado nas janelas. Abraços." De acordo com o delegado Alexandre Andreucci, o arrependimento do ladrão não o livra de responder pelo crime, com penas de 2 a 8 anos de prisão. / JOSÉ MARIA TOMAZELA