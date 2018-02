Pôneis e videogame para curtir o Dia da Criança Fique de olho

O General Prime Burguer, por exemplo, preparou um prato especial, batizado de Prime Combinho (R$ 24,90). São mini-hambúrgueres, servidos com batatas smiles. Para acompanhar, milk shake de Nutella com avelã picada.

A partir das 14 horas, o Jockey Club prepara uma festa para os pequenos, que poderão andar de pônei gratuitamente. Ainda haverá bonecos infláveis, barracas de cachorro-quente e refrigerantes. Os bares e restaurantes - Charlô, Cânter Bar e o Mercearia do Jockey - ficarão abertos no período da tarde.

Outra dica é o Supershopping Osasco, que organizou uma exposição sobre os Beatles, com fotos e objetos do acervo do colecionador e especialista Márcio Mota. E, por causa disso, haverá uma competição de Guitar Hero, de hoje até quarta-feira. O vencedor ganha uma guitarra Condor, que vem com sacola, amplificador, cabo, correia, jogo de palhetas e afinador eletrônico.

ONDE: SUPERSHOPPING OSASCO. AV. DOS AUTONOMISTAS, 1.828, OSASCO. PRAÇA DE EVENTOS, 1º PISO. TEL.: 3699-9400. JOCKEY CLUB. AVENIDA LINEU DE PAULA MACHADO, 1.263, CIDADE JARDIM; TEL.: 2161-8322. GENERAL PRIME BURGER. TEL.: 3167-7489