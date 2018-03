Pompeia já encheu 17 vezes neste verão

O piscinão da Avenida Francisco Matarazzo, anunciado pela Prefeitura em 2009 e que viria acompanhado de mais dois reservatórios menores, foi considerado insuficiente. Mas isso só depois um ano, muitas expectativas e R$ 551 mil. Um novo estudo, ao custo de R$ 4,7 milhões, foi encomendado, e é o que está valendo: agora, são duas galerias subterrâneas para conter os Córregos Água Preta e Sumaré.

"Pagar consultor é bom. Agora falta o executor", afirma o diretor do Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas do Instituto de Geociências da USP, Uriel Duarte. "Na Pompeia, um piscinão resolveria, mas o ideal é que reformassem todas as galerias até o Tietê." O edital de licitação da obra deve ser publicado nos próximos 30 dias. Estima-se que as galerias vão custar cerca de R$ 90 milhões.