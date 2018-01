Pombo que levava celular para detento é pego em Sorocaba

Um pombo foi apreendido nesta quarta-feira, 1, enquanto levava um aparelho celular para um dos detentos da Penitenciária I, no Jardim Paraná, em Sorocaba, interior de São Paulo, divulgou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Por volta das 12 horas, um agente penitenciário percebeu a presença do animal, que carregava uma bolsa de tecido preto amarrada ao corpo. Após capturarem a ave, os agentes encontraram um aparelho celular e um papel, onde estava escrito o nome do preso que deveria receber o telefone. O nome do detento não foi divulgado.

De acordo com a SSP, a ave foi levada para o Parque Municipal Quinzinho de Barros, onde receberá assistência veterinária.