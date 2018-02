Polo previsto para 2013 terá educação, parque e transporte

Também serão feitas intervenções de infraestrutura viária, como novas alças no cruzamento da Avenida Jacu-Pêssego com a Avenida José Pinheiro Borges (Nova Radial) e nova avenida no trecho entre as Avenidas Itaquera e Nova Radial, incluindo as transposições em desnível sobre as linhas do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A conclusão das obras está prevista para junho de 2013.