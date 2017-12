Políticos locais vão apelar a governador por solução do caso A Câmara Municipal de Piracicaba, interior do Estado, vai enviar ao governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), e ao prefeito de Três Rios, Vinícius Farah (PMDB), moções de repúdio e de apelo pedindo empenho na descoberta dos assassinos da estudante piracicabana Jéssica Philipp Giusti, de 21 anos, sepultada ontem. Segundo o presidente da Câmara, vereador José Aparecido Longatto (PSDB), o prefeito Barjas Negri (PSDB) deve pedir ao governador Alberto Goldman (PSDB) que também interceda perante o governo do Rio. "As investigações sobre os responsáveis dessa verdadeira barbárie não cabem a nós, mas vamos, sim, dentro de nosso papel, fazer pressão e nos mobilizarmos para que esse crime seja esclarecido", declarou.