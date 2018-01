Policiamento será reforçado em Campos do Jordão nas férias

O policiamento na região de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, será reforçado durante as férias de julho, para garantir a segurança dos cerca de 500 mil turistas que deverão visitar a cidade neste período, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) nesta quinta-feira, 2.

Para atender aos moradores e turistas na alta temporada da região, o atendimento reforçado será garantido pela união das equipes do Deinter-1, da Divisão Policial de Portos, Aeroportos, Proteção ao Turista e Dignitários (DPPAPTD) e do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

A delegacia fixa da cidade ainda será auxiliada por delegados, escrivães e investigadores, que irão reforçar, diariamente, plantões noturnos e de finais de semana. Esse reforço contará com 145 policiais civis, vindos das cidades de Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, São José dos Campos, São Sebastião e Taubaté.

O plantão policial, que funcionará no número 100 da Avenida Engenheiro Diogo de Carvalho, na Vila Capivari, no centro da cidade, ficará permanente, com posto para emissão do documento de identidade, policiamento reforçado e atendimento especializado para turistas.

Durante o fim de semana, divisões de delegacias especializadas também farão ronda na cidade. Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), Delegacia Antissequestro (DAS), Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) e Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (Dise) patrulharão a região de quinta a domingo.

Os turistas, principalmente os estrangeiros, terão tratamento especializado. Em cada plantão haverá um policial que domine outras línguas, facilitando assim o atendimento às demandas. A equipe da DPPAPTD (Divisão Policial de Portos, Aeroportos, Proteção ao Turista e Dignitários) também apoiará o Deinter no registro de ocorrências.

A Unidade de Atendimento da Polícia Civil começa a funcionar no dia 1º de julho e estará aberta ao público até o dia 2 de agosto, no encerramento da alta temporada em Campos do Jordão.

Polícia Militar

Com o início da temporada de inverno em Campos do Jordão, o policiamento realizado pelo 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), que atua na cidade, será reforçado por mais 364 cadetes da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Esse reforço no policiamento estará à disposição do município entre os dias 1º e 31 de julho.