Policiamento no centro será reforçado na Virada Cultural

SÃO PAULO - Mais de 2.800 policiais atuarão na região central de São Paulo durante a Virada Cultural, que acontece neste final de semana. O patrulhamento começará quase três horas antes do início do evento, às 15h30 de sábado, 16, e tem previsão de término para a zero hora de segunda-feira, 18. Na última edição da Virada, participaram cerca de 4 milhões de pessoas.

Os policiais estarão espalhados por bases fixas e móveis, ou farão patrulhamento a pé, em carros e motocicletas. Ao todo, serão 120 veículos distribuídos no entorno e nos locais das apresentações. O major Wagner, do Comando de Policiamento de Área Centro (CPA/M-1) afirmou que apesar do aumento do efetivo no centro da capital, não haverá prejuízo no patrulhamento normal de outras regiões da cidade.