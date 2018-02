Policiamento está reforçado na região da Feira da Madrugada

Pedro da Rocha e Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O policiamento foi reforçado na região da Feira da Madrugada, no Brás, no Centro de São Paulo, após protestos de vendedores ambulantes durante a madrugada desta terça-feira, 25, contra operação da prefeitura que impediu que comerciantes sem autorização montassem barracas do lado de fora da Feira.

Segundo o coronel da Polícia Militar, Pedro Borges de Oliveira Filho, cerca de 30 equipes da PM estão no local supervisionando a passeata dos cerca de 300 ambulantes pelas vias da região da Rua Oriente. De acordo com o coronel, o clima ainda está tenso no local.

Os manifestantes escolheram seis representantes, que foram à sede da Prefeitura, no Viaduto do Chá, para negociar. Até o fechamento desta matéria, a Secretaria das Subprefeituras ainda não tinha informações sobre a reunião. Uma pessoa foi detida.

Texto atualizado às 14h23