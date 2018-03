Policiamento autua 11 motoristas por falta de cadeirinhas em São Paulo

SÃO PAULO - Onze motoristas foram multados durante blitze realizadas nesta quarta-feira, 8, em São Paulo, por transportarem crianças de forma inadequada. Eles foram multados em R$ 191,54 e levaram sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Veja também:

Tire suas dúvidas sobre as cadeirinhas infantis

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), dos 165 veículos abordados, 115 transportavam crianças com menos de 10 anos. A maioria - 104 - estava de acordo com as novas regras para transporte de crianças.

Segundo a Resolução 277, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que passou a vigorar no dia 1º deste mês, crianças de até 1 ano de idade devem ser transportadas no chamado bebê conforto. As cadeirinhas são os dispositivos próprios para crianças de 1 a 4 anos e os boosters (assentos de elevação), para as de 4 a 7 anos e meio.

Durante a ação - feita das 11h às 12h30 e das 16h às 17h30 - outras infrações foram constatadas. Cinco CNHs foram apreendidas, 56 multas foram aplicadas e 16 carros foram removidos por diversas irregularidades.

Em parceria com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, sete veículos foram autuados devido a falta de inspeção veicular. Segundo o CPTran, as fiscalizações serão intensivas até o fim da próxima semana.

Texto atualizado às 20h27.