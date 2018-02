Policial reage a assalto e mata suspeito na zona oeste de SP

Pedro da Rocha, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um policial do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap) teria supostamente reagido a um assalto na noite de domingo, 17, e matado o criminoso na rua Jesuíno Arruda, próximo à Avenida São Gabriel, no bairro Itaim-Bibi, zona oeste de São Paulo. O suspeito estava em um carro roubado horas antes em Pinheiros.

De acordo com a polícia, por volta de 21h o policial Márcio Alberto Pichirillo manobrava seu veículo quando viu um Ford Ka preto estacionar. Um homem teria saído do carro, seguido até o automóvel de Márcio e anunciado o assalto. O policial se identificou, segundo a polícia, e o criminoso teria esboçado reação, quando então foi atingido por um tiro. Ele morreu no local.

O Ford Ka havia sido roubado horas antes na rua Teodoro Sampaio, próximo à Rua Cônego Eugênio Leite. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).