Policial reage a assalto com filho de 6 meses no colo e atira em bandido

SÃO PAULO - O policial civil Fernando Alves da Silva conseguiu escapar de um assalto e atirou contra um assaltante que o abordou na Rua Amambai, na Vila Maria, na zona norte. O Estado teve acesso às imagens das câmeras de segurança que gravaram a ação.

O crime aconteceu no dia 13, sexta-feira. Segundo a polícia, Silva sacou dinheiro em um banco na região, mas não percebeu que bandidos passaram a segui-lo após ter saído da agência.

Quando parou em frente à empresa do pai, o policial desceu do carro com o filho de 6 meses no colo. Um bandido se aproximou e, armado, mandou que ele entregasse o dinheiro. Em seguida, o criminoso passou a revistá-lo, mas o investigador sacou a arma e atirou no bandido, que andou mancando até o meio da rua, mas acabou caindo.

Dois comparsas que acompanhavam o assaltante conseguiram fugir.

O bandido foi identificado como Thiago Vinicius Brandão da Silva, de 26 anos. Ele era foragido da Justiça e usava documentos falsos. Caído no chão, o assaltante ainda tentou reagir, mas foi contido pelo investigador. Um morador do bairro também reconheceu o bandido como homem que o assaltou na saída de um banco. Silva foi internado em um hospital da região e está fora de perigo.

O caso foi registrado no 19.° DP (Vila Maria).