Policial que levou tiro em assalto morre no hospital

SÃO PAULO - Um policial militar foi morto por dois assaltantes nesta sexta-feira, 13, no bairro Ipiranga, zona sul de São Paulo. Ele trocou tiros com a dupla, que o abordou na rua Comandante Taylor, e acabou ferido no pescoço. O homem faleceu por volta das 13h, depois de ser encaminhado ao hospital Heliópolis, no mesmo bairro, em estado grave.

Segundo informações do 95º Distrito Policial (Heliópolis), onde o caso foi registrado, o policial estava em dia de folga e seguia com o pai para uma consulta médica, no período da manhã. Pai e filho foram abordados dentro do carro, no semáforo, junto à avenida Almirante Delamare. Ao tentar reagir, o homem acabou levando um tiro no pescoço. Os bandidos fugiram sem conseguir levar nada. O pai não sofreu nenhum tipo de ferimento.

A delegacia trabalha em novo boletim de ocorrência, após a morte do policial, e informa que haverá investigação do caso. Não há informações sobre os fugitivos.

Ao menos 48 PMs foram mortos neste ano, segundo informações da Polícia Militar. Em 2013, 84 policiais foram mortos, 35% vítimas de latrocínio e 65% de homicídio.