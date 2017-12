PM morre e dois ficam feridos em acidente durante perseguição em SP

SÃO PAULO - Um policial militar morreu e dois ficaram feridos em um acidente na zona leste de São Paulo, na noite deste domingo, 7. Conforme a Polícia Militar, eles perseguiam criminosos suspeitos de um furto quando colidiram a viatura em um poste e, em seguida, o veículo capotou.

O soldado PM Ivan Fernando da Silva Correia ficou preso nas ferragens do carro e chegou a ser socorrido ao Pronto Socorro do Tatuapé, mas não resistiu. A PM de São Paulo divulgou nota de pesar confirmando o falecimento do policial, que trabalhava há sete anos na corporação, e estava locado há dois anos do 51º BPM, na zona norte.

O acidente aconteceu na Rua São Felipe, próximo à Santa Maria, no Parque São Jorge, por volta das 20 horas. Os feridos estão internados no Hospital Vila Alpina, em estado de saúde não informado.