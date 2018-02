Policial militar suspeito de pedofilia é preso em Mauá, Grande SP

São Paulo, 4 - Um policial militar, de 46 anos, foi preso no último sábado, 2, por volta das 13h, na Rua Santa Cecília, em Mauá, na Grande São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), o homem é um dos suspeitos de ter abusado sexualmente de um menino de 8 anos. O crime aconteceu em 7 de abril deste ano.

Segundo investigações da Polícia Civil, um adolescente, de 15 anos, também teria participado do crime. Conforme informações da SSP, a mãe do menino afirmou que a criança foi para a escola e, ao invés de ir para a aula, aceitou uma carona onde dois desconhecidos estavam no carro.

Em seguida, segundo a SSP, o menino e os homens foram para um estacionamento. Depois a criança foi deixada em uma praça, próxima a Rua Augusto Maziero, também em Mauá, por volta das 18h e retornou sozinha a sua casa, como está registrado no boletim de ocorrência do caso. Em seu depoimento, a mãe do menino afirma que o filho descreveu um dos suspeitos, entre eles o adolescente de 15 anos que estuda em uma escola na avenida Princesa Isabel.

Como de praxe, a mãe foi orientada a encaminhar o filho para passar pelo exame de corpo de delito, que comprovou o abuso sexual. O caso foi registrado na Delegacia de Ribeirão Pires.

Prisão. O policial militar, suspeito do abuso sexual, foi encontrado em uma lanchonete, no último sábado. Dentro do veículo do policial, segundo a SSP, haviam centenas de medicamentos e drogas, entre eles antibióticos, analgésicos, antidepressivos e remédios para disfunção erétil, além de seringas, carimbos e maconha. O homem teve a prisão temporária decretada e também foram apreendidos os pertencem que estavam no veículo, um Reunalt Sandero, que também foi apreendido.