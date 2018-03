Policial militar reage a tentativa de assalto e mata uma pessoa no Jabaquara

SÃO PAULO - Uma tentativa de assalto a um policial militar terminou com a morte de um dos três bandidos que o abordaram, às 22h30 de terça-feira, 25, na Vila do Encontro, região do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Outros dois criminosos conseguiram fugir.

A vítima estava à paisana e chegava em casa de moto quando, segundo ele, três homens, que ocupavam outras duas motos, anunciaram o assalto, na Rua Capitão Valdir Alves de Siqueira. O policial reagiu e atirou. Um dos criminosos foi baleado e morreu no local. Os demais fugiram.

Nem o Setor de Comunicação Social da Polícia Militar nem os plantonistas do 83º Distrito Policial, do Parque Bristol, souberam informar mais detalhes sobre a ocorrência até o final da madrugada desta quarta-feira, 26. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).