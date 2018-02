Policial militar morre em acidente na SP-332 em Caieiras, na Grande SP

SÃO PAULO - À paisana e de folga, o policial militar Marcelo Roberto, de 39 anos, lotado na Assessoria da Polícia Militar do Tribunal de Justiça (APMTJ), morreu, por volta das 23h45 desta quinta-feira, 1, após capotar um Passat Pointer azul no quilômetro 30 da pista norte (sentido Franco da Rocha) da Estrada Velha de Campinas (SP-332), em Caieiras, região norte da Grande São Paulo.

Ao tentar ultrapassar uma carreta, num trecho de curva, Marcelo acabou batendo de frente contra uma picape Montana prata, cujo motorista sofreu apenas ferimentos leves. O Passat capotou e policial, que ficou com meio corpo para fora do carro, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. Marcelo completaria 40 anos nesta sexta-feira, 2. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Caieiras.