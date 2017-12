Policial militar é morto por traficante em Ibiúna O PM Everaldo Fernando de Moura, de 36 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na noite de domingo, em Ibiúna, região de Sorocaba. O suspeito do crime, que tem passagens pela polícia por tráfico, é irmão da namorada da vítima. De acordo com informações da Polícia Militar, o policial teria chamado a namorada e o irmão dela para um encontro em sua casa, quando teria ocorrido um desentendimento.