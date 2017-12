Policial militar e ex-PM são presos por chacina na sede da Pavilhão 9

Atualizada às 20h15

SÃO PAULO - Um policial militar e um ex-PM foram presos nesta quinta-feira, 7, suspeitos de terem assassinado oito pessoas a tiros na sede da Pavilhão 9, torcida organizada do Corinthians. Walter Pereira da Silva Junior, PM em atividade, também é investigado por participar de outra chacina neste ano, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Rodney Dias dos Santos, de 41 anos, ex-membro da corporação, é um dos sócios-fundadores da uniformizada, criada em setembro de 1990. Um terceiro participante está foragido e a principal suspeita dos investigadores é que ele também seja policial militar.

Expulso da PM por envolvimento com tráfico de drogas, Santos é apontado como orquestrador e um dos executores do crime. De acordo com as investigações do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele teria mandado cobrar uma dívida contraída por Fábio Neves Domingos, de 34 anos, ex-presidente da Pavilhão e principal alvo da chacina. "Havia uma relação de compra e venda de drogas e uma dívida muito grande da vítima com o traficante", afirmou o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes.

A Polícia Civil tem informações que Domingos, que também tinha passagem por tráfico, atuava na região do Ceagesp. Mas a forma como a dívida foi contraída ainda está sendo investigada. Uma das hipóteses é que ele tenha perdido um carregamento de cocaína e subornado policiais para ser solto. "O sigilo do inquérito está mantido porque ainda há necessidade de se aprofundar", disse o secretário. Os investigadores acreditam que Santos seria um dos fornecedores da vítima, de quem era conhecido. O ex-policial é sócio da Pavilhão 9 e tem um desenho dos Irmãos Metralhas, símbolo da torcida, tatuado no corpo.

Santos foi identificado com base em um retrato falado e reconhecido por testemunhas. Durante a investigação, o setor de homicídios do DHPP também chegou ao soldado do 33.º BPM Walter Junior, também conhecido do ex-policial. O PM é alvo de outra investigação, referente a uma chacina em Carapicuíba, onde o batalhão atua, neste ano. Ele foi preso quando estava em serviço. Já o ex-PM, que atualmente trabalhava em uma rede de supermercados, foi surpreendido em casa, no mesmo município. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38. A Justiça havia decretado prisão temporária de 30 dias para os dois.

Para os policiais, ainda não é possível afirmar se o PM participou do crime após ter sido "contratado" ou por uma "questão de amizade" com Santos. Indícios também apontam que o terceiro envolvido também é policial militar. De acordo com o secretário da SPP, "há forte suspeita". Contudo, segundo a diretora do DHPP, Elisabete Sat,o os resultados das investigações ainda são "parciais".