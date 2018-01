Policial militar é baleado na cabeça em assalto na zona norte

SÃO PAULO - Um policial militar de folga foi baleado na cabeça em uma tentativa de roubo na Freguesia do Ó, na zona norte da capital paulista, na manhã deste domingo, 30. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos ainda estão foragidos.

Por volta das 6h50, quatro indivíduos se aproximaram do policial, um soldado de 43 anos, que estava em uma motocicleta na Rua Anísio Teixeira Leite, afirma a PM. Os assaltantes levaram o veículo e a arma da vítima. A moto foi encontrado, mais tarde, abandonada na região da Brasilândia, na zona norte.

No assalto, os criminosos teriam efetuado vários disparos: um deles atingiu o policial na cabeça. Uma moto usada pelos suspeitos no assalto também foi deixada no local do crime.

O agente foi levado para o Hospital Geral de Vila Penteado, também na zona norte, mas precisou ser transferido para o Hospital das Clínicas (HC), na região central da cidade. O transporte foi feito pelo helicóptero Águia da PM. Segundo a Polícia Militar, seu estado de saúde é grave.