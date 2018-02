Policial Militar é baleado dentro de casa em Santos

SÃO PAULO - Um policial militar à paisana foi baleado dentro de casa na manhã desta terça-feira, 27, em Santos, litoral paulista. O soldado foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde passou por cirurgia, e seu estado de saúde é grave, de acordo com o jornal A Tribuna.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o veículo, três criminosos teriam abordado o policial quando ele chegava em sua residência, na Rua Francisco Costa Pires, na Vila São Jorge, por volta das 7 horas. O trio teria anunciado o assalto e levado o PM para dentro da casa, onde estavam sua mulher e seu filho. O suspeita é de que os homens atiraram no policial depois de ver seu colete à prova de balas, fugindo em seguida.