Policial militar de folga morre após impedir assalto

Um policial militar à paisana e um assaltante morreram após troca de tiros em uma pizzaria, na Vila Maria, zona norte de São Paulo, no começo da madrugada deste domingo, 1º.

De acordo com a Polícia Militar, o soldado estava na Pizzarela, na Rua Simão Borges, nº 313, e comprava uma pizza quando quatro homens entraram no local e anunciaram o assalto. O policial, que estava de folga, tentou impedir o roubo e trocou tiros com os criminosos.

O policial militar e um dos assaltantes ficaram feridos. O soldado foi levado ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli e o criminoso ao Pronto-socorro Santana. Os dois morreram. O caso foi encaminhado ao 19º DP (Vila Maria).