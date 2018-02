Policial militar de folga é baleado na zona leste

SÃO PAULO - Um policial militar de folga foi baleado em uma feira livre na região da Vila Formosa, zona leste da capital paulista, no início da tarde deste sábado, 29. Quatro suspeitos fugiram do local do crime, mas foram presos ainda em flagrante poucas horas depois, após terem o paradeiro revelado por uma denúncia anônima.

Por volta das 12h30, o primeiro-sargento do 19º Batalhão estava comendo um pastel em um feira da Rua Manoel Ferreira Pires, quando foi surpreendido pelos criminosos que atiraram pelo menos duas vezes. Os disparos atingiram a vítima na região lombar e no peito.

O policial foi socorrido para o Hospital Santa Marcelina, também na zona leste. Segundo a PM, seu estado de saúde é estável. A Polícia Militar não soube informar se o agente estava acompanhado no momento do crime.

Pouco mais de três horas depois, a Polícia Militar recebeu informações de onde os atiradores teriam se escondido. Por volta das 15h50, os policiais foram até a Travessa Mar do Caribe, também na região de Vila Formosa, onde prenderam quatro suspeitos em flagrante. Com eles, foi apreendido um revólver calibre 32.