Policial mata um e fere outro em tentativa de assalto em SP

Um policial militar matou um ladrão e feriu outro durante uma tentativa de assalto no final da noite de quinta-feira, 5, no bairro Lauzane Paulista, na zona norte de São Paulo. O soldado Alexandre Chinocca, de 32 anos, fazia a sua mudança quando foi abordado por Claudinei da Silva Bezerra dos Santos, de 21 anos, e Anailton Trindade de Macedo, de 20, pouco antes das 23 horas. De acordo com as informações da Polícia Civil, a dupla anunciou o assalto e o policial reagiu. Durante a troca de tiros, os dois assaltantes foram atingidos. Eles foram socorridos ao pronto-socorro do Mandaqui. Santos não resistiu aos ferimentos e Macedo permanece internado em estado grave. O será registrado no 38.º Distrito Policial (Vila Amália).