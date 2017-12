Policial mata menino ao atirar em pneu de moto em Fortaleza

FORTALEZA - Em uma abordagem desastrosa, um policial do Ronda do Quarteirão - que faz policiamento comunitário no Ceará - matou um adolescente de 14 anos, ontem à tarde, em Fortaleza.

Bruce Cristian de Oliveira Sousa estava na garupa de uma moto com o pai. Segundo o major Valberto Melo, o soldado Silveira, autor do disparo, disse que solicitou que ele parasse.

Como o pedido não teria sido atendido, o agente tentou acertar o pneu da moto, mas acabou atingindo a cabeça do adolescente, que morreu no local.