Policial mata juiz em briga de trânsito

O juiz Carlos Alessandro Pitágoras Ribeiro, de 38 anos, substituto da Comarca de Camamu, no sul da Bahia, foi morto por um policial militar em serviço após se envolver em uma briga de trânsito perto de um shopping em Salvador. Em depoimento, Daniel dos Santos Soares, lotado na 35.ª Companhia Independente da PM, afirmou que teve o carro fechado pelo do juiz, que teria descido do veículo com uma pistola 9 mm em punho. Soares alegou que atirou na clavícula do juiz para detê-lo, mas ele continuou a andar em sua direção, sendo baleado no abdômen. Testemunhas confirmaram o relato. O PM responderá ao inquérito em liberdade. Ribeiro foi enterrado ontem.