Policial leva tiro em videolocadora em SP

Bruno Lupion, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um policial militar à paisana foi baleado durante um assalto a videolocadora na noite de segunda-feira, 13, no Jardim Ester, região do Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo. A bala perfurou seu pulmão e ele está fora de risco.

Segundo testemunhas, quatro bandidos roubaram a videolocadora e saíram em duas motos, uma preta e uma vermelha. Na fuga, dispararam na direção da loja e atingiram o cabo, que estaria andando pela calçada. A bala atingiu o braço e o pulmão da vítima.

O policial foi levado por populares ao pronto-socorro do Hospital Universitário, mas seu estado de saúde é estável. Ninguém havia sido preso até a madrugada desta terça-feira, 14, e o crime foi registrado no 51º Distrito Policial, no Butantã.