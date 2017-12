Policial fica gravemente ferido durante perseguição na Av. Cruzeiro do Sul, em Osasco

SÃO PAULO - Um soldado da Polícia Militar caiu da moto e sofreu traumatismo craniano durante uma perseguição no fim da tarde desta quinta-feira, 25. O acidente ocorreu na Avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Rochdale, em Osasco, Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com a PM, o agente deu ordem de parada a uma moto, mas o condutor não obedeceu e fugiu. Ao iniciar perseguição, o policial desviou de um senhor que atravessava a rua, se desequilibrou e caiu.

Ele foi atendido por um helicóptero Águia da Polícia Militar e conduzido ao Hospital das Clínicas, onde está internado na UTI. O estado de saúde dele é grave, mas estável.

O soldado, cuja identidade não foi informada, tem 21 anos e atua na Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam). Ele é do 42º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana e está há três anos na corporação.

