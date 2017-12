Policial e suspeito são baleados em troca de tiros na Grande SP

SÃO PAULO - Um suspeito de roubar uma moto foi baleado e um policial ficou ferido após uma troca de tiros em Santo André, na Grande São Paulo, na noite deste domingo, 4.

Segundo a Polícia Militar, os oficiais foram chamados para atender uma ocorrência de roubo de moto na região. Por volta das 20h, os policiais teriam cruzado com o veículo, então ocupado por duas pessoas.

A perseguição acabou na Avenida dos Estados, na altura do número 7.400, onde, de acordo com a PM, um dos suspeitos atirou contra os agentes, antes de fugir. Um dos policiais foi atingido por dois disparos, mas, como estava com colete à prova de balas, sofreu apenas escoriações por causa do impacto das balas. Socorrido ao Hospital Bartira, ele não corre risco de morrer.

Na troca de tiros, o outro suspeito também foi alvejado e precisou ser encaminhado para o pronto-socorro de Santo André. A Polícia Militar não soube informar o seu estado de saúde. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (Centro) da cidade.