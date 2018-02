Policial é preso suspeito de matar um e ferir sete em Santos e São Vicente

SÃO PAULO - O rapaz suspeito de ter matado uma pessoa e deixado outras sete feridas durante um ataque em São Vicente e Santos no último dia 10 foi preso neste sábado, 16. Ele é policial em Santos. O Comando do 6º Batalhão instaurou inquérito para apurar os fatos.

A Polícia Militar afirmou, no entanto, que há apenas suspeição sobre o policial, em razão de ter sido visto conduzindo um veículo preto, assim como o usado no dia das ocorrências. Até o momento, nenhuma vítima o reconheceu como autor dos crimes. O carro do policial foi apreendido e encaminhado para exames periciais.

Segundo a Secretaria de Segurança pública (SSP), três jovens foram baleados no bairro Vila Margarida, em São Vicente, por volta das 3h. Um suspeito que estava dentro de um carro disparou contra pessoas que estavam conversando na rua. Outros dois ficaram feridos no bairro Vila Catiopã, por volta das 6h30.

Em Santos, o ocupante de um veículo atingiu um homem de 30 anos nos braço com dois disparos, às 2h30. Um homem de 34 anos também foi atingido por um disparos às 4h, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.