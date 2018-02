Policial é preso por suspeita de execução Um policial militar foi preso na noite de anteontem, acusado de invadir uma casa e assassinar o jovem Mário Lucas de Souza Pereira, de 18 anos, morador do Morro da Fazendinha, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio. De acordo com depoimento prestado pela avó da vítima, um cabo da PM teria ido procurar o garoto na casa da família acompanhado de um outro homem. Mário Lucas foi atingido por dois disparos de pistola 9mm. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios do Rio.