Policial é morto ao tentar escapar de sequestro durante assalto em Guarulhos

SÃO PAULO - O policial Silvano José Soares, de 48 anos, lotado no Comando de Motociclismo Rodoviário (CMR) da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi morto, no final da noite de sexta-feira, 16, com um tiro na cabeça, ao reagir a um assalto que se transformaria em sequestro, em frente à casa da namorada, na Vila Augusta, em Guarulhos, região leste da Grande São Paulo.

Dois bandidos, um deles armado, abordaram o policial e a namorada dele quando ambos estavam dentro do Fiat Punto de Soares. Temendo pela integridade física da namorada, Silvano preferiu não reagir e entregou as chaves do carro e a arma. Após as vítimas desceram do veículo, os criminosos exigiram que o casal entrasse no porta-malas do carro.

Temendo então que o sequestro terminaria com a execução dele e da namorada, o agente tentou correr e foi baleado pelas costas. O tiro entrou na nunca e saiu pela testa. A dupla, ainda não identificada, entrou no Fiat Punto e fugiu com o carro e com a arma de Soares, que morreu ao dar entrada no Hospital Carlos Chagas.

Uma viatura da Guarda Civil Municipal de Guarulhos que estava em patrulhamento na região encontrou a namorada de Soares desesperada ao lado do corpo do policial e socorreu Soares, mas ele não resistiu aos ferimentos. Silvano tinha 17 anos de corporação e deixa uma filhinha, de aproximadamente 3 anos.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial, da Vila Galvão.