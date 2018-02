Policial e mais dois são presos em tentativa de furto a caixa eletrônico

Bruno Lupion, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um policial militar foi preso à 1 hora da madrugada desta segunda-feira, 1º, enquanto tentava furtar com dois comparsas um caixa eletrônico instalado em uma agência do Banco do Brasil na Rua Ibitirama, na Vila Prudente, zona leste da capital.

Para se esconder durante a ação, o trio pendurou um banner de propaganda do próprio banco na porta de vidro da área de caixas, mas policiais militares da 4ª Companhia do 21º Batalhão em patrulha desconfiaram e flagraram os criminosos.

O soldado de policiamento de trânsito Samuel Pereira Lima, de 35 anos, 14 deles na polícia, foi preso com Anderson Andrade Imolene, 28, e Felipe Santos Castilho, 27, segundo a polícia. Eles portavam uma furadeira e outros instrumentos usados para violar os caixas.

O trio foi encaminhado ao 56º Distrito Policial, na Vila Alpina, onde o crime foi registrado.